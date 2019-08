Operação Saturação continua com ações policiais fortalecidas com monitoramento aéreo nos bairros da capital

As operações de prevenção e combate ao crime tanto na capital como no interior são realizadas diariamente. A Operação Saturação vem fazendo diversos tipos de abordagens nos bairros com maior incidência criminal e desde a última segunda-feira, 29, a ação está sendo realizada na Baixada da Sobral. São mais de 60 policiais, além do monitoramento aéreo com o helicóptero Hárpia 01, para garantir a tranquilidade dos moradores daquele local.

“O objetivo do Governo do Estado, por meio da Segurança Pública, é combater ações criminosas, colocando as guarnições nas ruas de forma estratégica para realizarmos abordagens, no intuito de reprimir qualquer delito, e com isso continuarmos apresentando redução nos índices de criminalidade, como vem sendo feito ao longo desse primeiro semestre”, disse o secretário de Segurança, Paulo Cézar Santos.

A Saturação é um tipo de policiamento que ocorre semanalmente, composto por policiais das unidades da PMAC, de forma que não compromete o patrulhamento de rotina nos bairros da cidade, onde há mais necessidade de intervenção policial para manter a ordem e a paz.

“A operação na Baixada da Sobral ocorre durante os três turnos, com o objetivo de reprimir a incidência de crimes que vem acontecendo nessa região. Para isso, nós temos guarnições especializadas como o policiamento do Tiro, Ambiental, o Bope e as viaturas dos Batalhões de área, para darem o suporte necessário nesta ação”, explicou a comandante do 1º Batalhão, major Jokebed.

De acordo com informações do tenente Barreto, desde o início da operação foram realizadas 970 abordagens a pessoas e veículos em geral. Desse total, 18 pessoas foram penalizadas por Auto de Infração de Trânsito (AIT), uma arma de fogo foi apreendida, dois veículos recuperados e dois recolhidos, três pessoas conduzidas à delegacia e uma presa com um mandado em aberto.