Termos de cooperação técnica garantem capacitação de reeducandos

Tendo como tema “A dança transcende a cidade”, será aberta nesta sexta-feira (02) a terceira edição do Festival de Dança de Rio Branco organizado pela Associação de Dança do Acre (Asdac) e realizado com recursos da Prefeitura de Rio Branco e do Fundo Municipal de Cultura (FMC) da Fundação Garibaldi Brasil (FGB).

O tema deste ano, segundo os organizadores, é uma alegoria sobre o poder do corpo na expressão do resistir, agindo como quem diz que é urgente florescer mesmo diante do caos de um país desigual. O objetivo do projeto é se estabelecer em regiões marginalizadas para promover inclusão de jovens e adultos. Mais de 5 mil pessoas já foram alcançadas desde a criação, em 2017.

“A proposta é democratizar o movimento de dança e torná-lo acessível a todos, do religioso à população LGBT, além de revelar talentos e conectar as comunidades que sediam etapas classificatórias”, explicou a coordenadora Regina Maciel.

A filosofia que orienta a inspiração do festival é baseada no pensamento do coreógrafo e bailarino Klauss Viana, mineiro de Belo Horizonte, segundo o qual: “quando uma técnica artística não tem um sentido utilitário, se não me amadurece, nem me faz crescer, se não me livra de todos os falsos conceitos que me são jogados desde a infância, se não facilita meu caminho em direção ao autoconhecimento – então não faço arte, mas apenas um arremedo de arte.”.

A ideia é, de acordo com os organizadores, ressignificar o papel social do Festival de Dança de Rio Branco, que é dedicado às realidades que coexistem na capital.

Depois da abertura, que acontece a partir das 19 horas no Teatro Maués Melo, localizado no Centro Cultural Taumaturgo Filho, no Conjunto Manoel Julião, o festival está dividido em etapas: as três primeiras ocorrem de setembro a outubro nos bairros João Eduardo, Cidade do Povo e Cidade Nova. A semifinal e a grande final encerram a programação no Cine Teatro Recreio, na Gameleira, agendadas para os meses de novembro e dezembro, respectivamente.

Quero dançar

O dia de abertura do evento também marca o início do período de adesão dos concorrentes, que dura pouco mais de um mês. De acordo com o edital no blog do Movimento de Dança do Acre – Moda [www.modacre.blogspot.com], o prazo se encerra em 9 de setembro.

Até lá, os candidatos podem se inscrever nas categorias de solo, dupla, grupo, performance e circense. As modalidades incluem contemporânea e moderna, urbana, popular, jazz, balé e outros estilos.