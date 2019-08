Prefeitura de Rio Branco divulga edital para eventos consolidados no valor de R$ 200 mil

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), dará início ao 7º Campeonato Municipal de Futsal nesta terça-feira, 30, às 19h, no Ginásio do SESI.

Ao todo, 88 equipes masculinas e 16 femininas estão inscritas para participarem da competição. Neste ano, o campeonato vem com uma novidade na forma de disputa da primeira fase, sendo em confronto direto de dois jogos entre duas equipes, no sistema de ida e volta. Para as outras etapas, será no sistema “mata”, direto.

O jogo de abertura será sorteado entre todas as equipes, nos naipes feminino e masculino. Durante o evento, também serão entregues o Regulamento Técnico e a Tabela da primeira fase.

A gestão municipal fará uma premiação de R$ 8 mil para os vencedores, sendo dividido em R$ 3,5 mil para o primeiro colocado masculino e R$ 2,5 para o vice-campeão da categoria. Já para os times femininos será destinado R$ 1,5 mil para o time vencedor, e R$ 1 mil para o segundo colocado.

“Embora nós estejamos atrasados com o Calendário Esportivo 2019, estamos cumprindo as ações que ficaram estabelecidas pela gestão, em compromisso feito pela prefeita Socorro Neri. Neste ano, tivemos bastante participação masculina e feminina, e certamente nós teremos uma boa competição, a exemplo dos outros anos”, destacou o Diretor do Departamento de Esporte da FGB, Afrânio Moura.

Sobre o Campeonato de Futsal

Integrando o Calendário Esportivo do Município, o Campeonato Municipal de Futsal foi criado em 2013, e desde então é sucesso absoluto nas regionais de Rio Branco.

Na primeira edição, o time do bairro das Placas foi o vencedor no masculino e o Benfica no Feminino. No ano seguinte, venceram Bahia Velha e Estação Experimental, no Masculino e Feminino, respectivamente. Em 2015, mais uma vez, Bahia Velha, no Masculino, e Estação Experimental, no Feminino, foram os campeões.

Já em 2016 os ganhadores foram Pista e Estação Experimental, este último tricampeão no feminino. Em 2017, os times masculino e feminino do bairro da Pista conquistaram o título de melhores da capital, em dois jogos muito disputados. No ano passado, o troféu masculino foi erguido pelo Universitário, e o feminino pelo time da Estação Experimental.