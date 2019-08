Polícia Militar apreende ingressos falsos do show de Marília Mendonça

Uma equipe da Companhia de Choque, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), prendeu nesta terça-feira, 30 de julho, uma dupla com armas de fogo, munições e drogas. O fato ocorreu no bairro Vila Acre, região do 2º Distrito da capital.

De acordo com os militares, eles receberam uma denúncia anônima, segundo a qual uma residência seria utilizada para comercialização de substâncias entorpecentes. Na chegada ao local, alguns indivíduos tentaram se evadir, mas foram detidos pela guarnição. No interior da residência foram localizadas duas armas de fogo, 21 munições calibre .12, 57 pedras de crack, 24 trouxinhas de cocaína, além de um display contendo diversas joias. Os dois detidos, que já tem passagens por roubo, foram presos e encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla).