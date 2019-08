PM apreende moto, arma de fogo e diversos eletrônicos em bairro no Segundo Distrito da capital

A Expoacre é o maior evento de agronegócios do Estado do Acre. Devido ao grande porte desse tipo de feira, é necessário se pensar em um forte esquema que garanta a segurança dos visitantes e expositores. Assim, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) tem destacado centenas de operadores de segurança para a manutenção da ordem durante os dias de feira.

São mais de 180 durante os dias de show e 160 nos demais dias. Eles realizam o trabalho de fiscalização e controle do fluxo de pessoas, além de estarem preparados para o gerenciamento em possíveis ocorrências.

Além do policiamento ostensivo, a Secretaria implantou, dentro do parque de exposições, uma plataforma de videomonitoramento fixa, com uma central, que conta com oito câmeras e utilização de drone. A ação ocorre de forma inédita na história da exposição que já está em sua 46ª edição.

De acordo com a tenente Regina Santos, dois policiais fazem o acompanhamento das imagens diariamente em sistema de revezamento entre as polícias Militar e Civil. “Temos alguns pontos estratégicos que foram definidos pelas duas instituições, que alcançam tanto a parte interna quanto externa do parque. Assim, monitoramos as ocorrências que não são possíveis detectar durante o policiamento”, disse.

A tenente destacou que quando uma situação é identificada como ilícita, uma patrulha é acionada para conter ou evitar o cometimento do crime. “Se for constatado alguma irregularidade, a patrulha faz a busca pessoal, conduz à delegacia, registra o boletim de ocorrência e todo o trâmite que se procede regularmente pela polícia militar até chegar à Polícia civil, dentro do próprio parque”, afirmou

Sensação de segurança

O veterinário Jair de Albuquerque Pereira visitou a feira agropecuária e afirmou estar surpreso com a quantidade de policiais que fazem a segurança do local. “Em todo o parque é possível enxergar a presença das polícias, o que gera em nós que estamos prestigiando o evento uma forte sensação de segurança”, disse.

Ele ficou surpreso ao saber do videomonitoramento e afirmou que não sabia que essa tecnologia estava sendo utilizada no evento. “Eu me sinto ainda mais seguro ao saber que não só existe um reforço com a presença de policiais, mas também que a segurança conta com um sistema capaz de identificar possíveis delitos com a utilização desse tipo de tecnologia”, finalizou.