Friale anuncia chegada de friagem no Acre com sensação térmica abaixo de 5 °C

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), lançou nesta quinta-feira, 1, o Edital do Fundo Municipal de Cultura 03/2019 – Eventos Consolidados, para as áreas de Arte e Patrimônio Cultural, no valor de R$ 200 mil. O documento, assim como seus anexos, está disponível no site pmrb.ac.gov.br.

O certame tem como finalidade garantir para entidades representativas de segmentos culturais e pessoas jurídicas sem fins lucrativos de natureza cultural, o incentivo direto a projetos de eventos artísticos-culturais consolidados, que tenham visibilidade municipal, e/ou estadual, e/ou nacional, com reconhecida importância na área e segmento cultural em que está inserido, e que tenha realizado pelo menos três edições nos últimos seis anos.

Os interessados poderão inscrever seus projetos entre os dias 8 e 29 de agosto, no horário de 8 às 12h e 14 às 17h, na sede da FGB, localizada no Centro Cultural Thaumaturgo Filho (Rua Luiz Z. da Silva, 499 – Manoel Julião).

Ao todo, serão cinco projetos contemplados no valor de R$ 40 mil, cada, nas modalidades de pessoas jurídicas e entidades representativas de segmentos culturais. A construção do edital e a divisão de recursos foram debatidos coletivamente com todo o segmento artístico, via câmaras temáticas e fórum integrado de Arte e Patrimônio Cultural.

“Esse é mais um edital liberado pela FGB, que está incluso no montante de R$ 1,1 milhão destinado pela prefeita Socorro Neri à Cultura de Rio Branco. Somente neste ano, tivemos dois certames para as áreas de Arte e Patrimônio Cultural, e agora divulgamos esse para os eventos consolidados. Em um momento tão frágil da cultura nacionalmente, é uma grande felicidade termos uma gestora que se importa com o fazer cultural, entendendo que esta é uma forma de inclusão, e por isso libera recursos de forma democrática, que valorizam nossos artistas e produtores culturais”, afirma o presidente da FGB, Erick Caniso.