8° Batalhão desenvolve aplicativo para recuperar celulares roubados

Com objetivo de recuperar celulares roubados ou furtados, policiais do oitavo Batalhão de Polícia Militar (8° BPM), situado no município de Sena Madureira, desenvolveram uma forma de localizar aparelhos celulares roubados ou furtados. A ferramenta se chama “Celular Protegido”.

“O usuário entra no site do 8° batalhão, faz um cadastro, criando assim um banco de dados que ficará à disposição do Centro de Comunicação da PM (Copom), e toda vez que houver uma abordagem será realizada consulta para saber se o celular é produto de roubo ou furto. Assim aumentam as chances dos aparelhos celulares serem recuperados”, explicou o tenente Fábio Diniz.

Ainda segundo o oficial, a ferramenta é utilizada em outros estados como Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. E os usuários podem se cadastrar caso o aparelho já tenha sido roubado ou furtado.

Para se cadastrar clique no link abaixo: https://www.8bpmac.com/p/celular-protegido.html?m=1