Primeira-dama coordena reunião sobre mudanças no cardápio da merenda escolar

Com apoio do Governo do Estado, criadores da raça nelore promoveram no Parque de Exposições nesta terça-feira, 30, o Campeonato Modelo Nelore. O evento terá uma vasta programação até o dia 1º de agosto.

Estima-se que o Acre tenha aproximadamente três milhões de cabeças de gado e que cerca de 80% são da raça nelore. O diretor da Associação do Nelore no Acre (Anacre) e criador de nelore puro, Marcelo Lemos, disse que o evento premia várias categorias, na fêmea desde o bezerro até a matriz modelo e nos machos, desde o bezerro até o touro master.

“O público que tem prestigiado esse evento é de criadores, expositores e acadêmicos do curso de zootecnia e veterinária da Universidade Federal do Acre (Ufac), sob a coordenação da professora Bruna Rosa, e também os acadêmicos de zootecnia de Sena Madureira, coordenados pelo professor Edvar Silva”, explicou Marcelo Lemos.

No campeonato, as categorias são avaliadas por três jurados que vieram de São Paulo. Carlos Marinho Filho, membro efetivo do quadro de juízes da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ) de Ribeirão Preto; Antonio Carlos gerente de Gado de Corte da Semex Brasil e o criador Adir do Carmo Leonel, que além de referência na nelore é um apaixonado pela raça sindi e veio prestigiar o evento.

A programação, que teve início com o campeonato de bezerras, de novilha menor, de novilha maior e de matrizes modelo terá continuação nesta tarde e na próxima quarta-feira, 31, com o campeonato das fêmeas jovens e adultas e a categoria de todos os machos, dos bezerros até os touros sênior.

“No dia 1º de agosto nós teremos a entrega de todas as premiações dos animais vencedores e respectivamente para os seus criadores e expositores e toda a equipe das fazendas”, destacou Marcelo Lemos.

“Quero agradecer ao governador Gladson Cameli, por todo apoio e ao secretário Paulo Wadt da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) e a secretária Eliane Sinhasique, da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo por todo apoio técnico”.

O diretor da Associação do Nelore no Acre (Anacre) e criador de Nelore Puro, Marcelo Cordeiro, ressaltou que o evento conta com a participação de criadores de todo o Estado e um criador de Boca do Acre no Amazonas. “Esse evento é a junção de todos os criadores, um trabalho que é realizado no decorrer de todo o ano, para abrilhantar a Expoacre”, disse o diretor.

A solenidade de encerramento será realizada na casa do produtor da Federação de Agricultura do Estado do Acre, no dia 1º de agosto às 19 horas, com a presença de todos os presidentes de federações de Agricultura do Brasil e o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins.