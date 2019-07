Giro do Bope recupera duas motocicletas e prende dois suspeitos com arma de fogo.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) tem intensificado as ações de policiamento ostensivo e repreensivo na capital acreana, com o objetivo de coibir a criminalidade no Estado. O enfrentamento aplicado pelas forças de segurança tem apresentado resultados positivos, como a apreensão de armas de fogo, recuperação de veículos roubados e/ou furtados e a prisão de indivíduos em conflito com a lei.

Na tarde desta terça-feira, 30, mais duas pessoas foram presas, duas motocicletas, com restrição de roubo e furto, recuperadas e uma arma de fogo apreendida. A primeira ação executada pelo Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), do Batalhão de Operações Especiais (Bope) aconteceu na rotatória da Estrada da Floresta com a Via Verde, nas proximidades do shopping da cidade, quando policiais abordaram dois homens que trafegavam em uma motocicleta vermelha em atitude suspeita.



Durante a abordagem foi encontrada com os suspeitos uma escopeta calibre 20 e a motocicleta era oriunda de roubo. A dupla, identificada como Matheus Maciel da Silva (camiseta laranja) e Racyfe Barroso de Souza (camiseta cinza) recebeu voz de prisão e foi encaminhada a Delegacia Central de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais.

A segunda ação aconteceu no bairro Cadeia Velha, quando policiais militares do Giro, comandados pelo Sargento PM Henckes, receberam uma denuncia anônima sobre uma motocicleta abandonada e que possivelmente seria produto de roubo.

No local indicado na denuncia os militares encontraram uma motocicleta Yamaha de cor preta e de placas MZW-9622, que após uma rápida consulta foi comprovada a suspeita de que se tratava de roubo. A motocicleta foi levada para a Defla e ficará a cargo da Polícia Civil identificar o proprietário e restituir o bem.