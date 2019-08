Estado aumenta repasse de ICMS aos municípios no primeiro semestre de 2019

O Departamento de Estradas e Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroviária do Acre (Deracre) está presente na Expoacre 2019. O estande, localizado no Espaço Agroflorestal, expõe o trabalho realizado pela instituição, como recuperação de maquinário, abertura de ramais e demais serviços.

“Este ano o Deracre veio com a característica de mostrar a recuperação do maquinário que já existe, além de falar da parceria com as prefeituras, no Ramais do Acre, que pretende abranger a maior quantidade de ramais para recuperação”, afirma a chefe do departamento administrativo Lanna Vaz.

No local os visitantes encontram retroescavadeira, bueiros usados em ramais, modelos de recuperação de ramais e outros equipamentos utilizados pelo Deracre. O órgão traz nesta edição da feira a novidade Usina de Projetos, na qual a população pode participar dando sugestões de ramais que possam ser melhorados.

“O objetivo é a captação de ideias de produtores e da população em geral que possam contribuir com informações de locais que não sabemos que precisam de melhoria e que não temos acesso. Para que a gente possa ir lá avaliar a situação, captar algum recurso para beneficiar pessoas”, ressalta Vaz.

Ainda de acordo com a chefe do departamento administrativo, a exposição dos serviços do Deracre visa mostrar que a gestão de 2019 “realmente pretende trabalhar na valorização e ser atuante.”