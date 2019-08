Alunos-soldados reforçam segurança na Expoacre 2019

A Expoacre 2019 tem se destacado pela organização, conforto e as parcerias firmadas entre o Governo do Acre e outros estados e países. Mas um dos pontos de destaque da feira tem sido a segurança empregada no local. Diariamente, cerca de 160 policiais militares realizam a segurança dos visitantes no local do evento. O efetivo é reforçado com a presença de 70 alunos-soldados em fase de conclusão do curso de formação. A segurança do lado externo, no entorno do parque de exposições, também teve atenção especial por parte da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

“Essa é uma oportunidade em que um policial antigo passa experiência, que faz com que ele tenha um olhar diferenciado, onde a principal arma dele passa a ser a voz, passa a ser a comunicação com as pessoas que ele precisa interagir, esse é um momento adequado para que eles ganhem experiência e em contrapartida temos um reforço no policiamento nos dias de feira”, enfatizou o oficial.

Agentes, delegados e escrivães da Polícia Civil também se revezam no plantão da Delegacia de Flagrantes no parque de exposições. Ao todo são 10 equipes disponibilizadas para todas as noites de evento compostas por nove agentes de polícia, dois escrivães e dois delegados (plantonista e supervisor).