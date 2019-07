Em ação rápida, PM recupera moto roubada no Recanto dos Buritis

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 2º Batalhão (2º BPM), apreendeu três adolescentes, dois de 17 e um de 15 anos, e prendeu um indivíduo, após o cometimento de roubos, em ocorrências distintas, na área do Segundo Distrito. As ações aconteceram neste final de semana, em Rio Branco.

No sábado, 27, a vítima estava com seus filhos num ponto de ônibus da avenida Amadeo Barbosa quando foi surpreendida por uma dupla, que utilizou um simulacro de pistola para subtrair o seu celular. Eles fugiram em uma bicicleta, na direção do Recanto dos Buritis.

Guarnições da área iniciaram buscas e conseguiram apreender os dois adolescentes, de 15 e 17 anos, além do celular roubado e do simulacro de arma, na rotatória de um posto de gasolina, nas proximidades do local. Ambos foram conduzidos à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.

No domingo, 28, uma guarnição foi procurada por um homem que presenciou o roubo de uma moto, sobre o qual repassou informações. Um suspeito conduzia uma moto em alta velocidade na avenida Chico Mendes, e foi acompanhado pelos policiais, até que, após uma manobra arriscada, caiu ao solo e seguiu em fuga à pé, mas foi detido pelo militares.

Na abordagem, foram encontrados dois celulares e uma arma de fogo (artesanal) calibre .32, com uma munição. O envolvido, um adolescente de 17 anos, disse aos policiais que os telefones foram roubados nos bairros Belo Jardim e Canaã, o que foi confirmado pelas vítimas. A motocicleta Honda Titan 150, de cor vermelha, havia sido roubada no bairro Cidade Nova, conforme relato do proprietário.

Seu suposto comparsa foi encontrado por outra guarnição, enquanto recebia atendimento na Upa do Segundo Distrito. Ele foi identificado por duas das vítimas como o condutor da moto que deu fuga ao outro envolvido, que já se encontrava na Defla, para demais procedimentos cabíveis.