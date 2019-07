Segurança Pública não registra ocorrência policial em primeira noite de Expoacre

Como parte das novidades da Expoacre e cumprindo a determinação do governador Gladson Cameli, de manter as principais pastas do governo atuando dentro do Parque de Exposições durante a maior feira de agronegócios do Acre, a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac) também estará presente na Expoacre realizando workshops e oficinas voltadas às potencialidades e produção do uso do bambu.

Há anos a Funtac vem apostando no bambu como a matéria-prima alternativa e renovável com mais valor agregado deste século. Nesse sentido, a instituição tem buscado despertar a atenção de comunidades e cooperativas para o uso sustentável da fibra, que possui potencial tanto para a área da engenharia e arquitetura quanto da cosmética e artesanal.

“É uma forma de transferir conhecimento para o uso do bambu de forma correta, para quem quer investir na parte de plantio, explicando as técnicas de como conseguir melhor rendimento, tipos de mudas e produção com diferentes aspectos, inclusive com relação a espécie. A parte de fitocosméticos de bambu vai ensinar como se pode utilizar a matéria-prima para fins de produção de produtos de higiene pessoal. Na área do artesanato é uma forma alternativa de economia”, explica Dixon Gomes, coordenador do Centro Vocacional do Bambu na Funtac.

A programação que acontece do dia 29 de julho até o dia 2 de agosto é voltada a estudantes de engenharia civil, arquitetura, profissionais liberais e interessados. O evento é realizando em conjunto com três departamentos da Funtac: Engenharia Civil, Centro Vocacional do Bambu e Laboratório de Produtos.

O primeiro workshop vai tratar sobre a Análise Construtiva das Conexões do Bambu, no Auditório Institucional, das 14h30 às 15 horas. Na terça-feira, dia 30, a temática será sobre Produção de Mudas de Bambu, das 8 horas ao meio dia, na Fazendinha. Serão disponibilizadas 30 vagas durante as palestras.

A Expoacre 2019 será realizada de 27 de julho a 4 de agosto pelo governo do Estado e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com a Associação Comercial (Acisa), Federação das Indústrias (Fieac), Caixa Econômica Federal, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac) e da Prefeitura de Rio Branco.