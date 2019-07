Rio Branco é uma das capitais onde os homens menos bebem, aponta estudo

Os estados do Acre, Amazonas e Rondônia provaram neste domingo, 28, que a união é a melhor estratégia para alcançar o franco desenvolvimento econômico e social da Amazônia Ocidental. Por meio de um audacioso projeto, as três unidades federativas querem consolidar o criação de uma nova região próspera, sobretudo, por meio da produção agrícola.

Juntos, os estados já solicitaram ao Ministério da Agricultura o apoio da unidade territorial da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para delimitar e caracterizar a Zona Especial para o Desenvolvimento Agropecuário denominada Amacro, junção das siglas iniciais de Amazonas, Acre e Rondônia.

Entre as principais propostas apresentadas para a macrorregião que compreende o sul amazonense, leste acreano e noroeste rondoniense destacam-se a promoção do desenvolvimento agropecuário regional, foco nas inovações e cadeias produtivas, assim como maior atenção nas necessidades dos cenários evolutivos, estratégias interestaduais para fomentar, verticalizar e integrar a produção agropecuária para os mercados internos e externos.

De acordo com dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), o Acre possui 35,2 mil imóveis rurais distribuídos em 9,3 milhões de hectares, o que corresponde a 57% do território do estado.

Para o governador do estado em exercício, Major Rocha, os estados que compõem a Amacro têm vocação natural para o agronegócio. O gestor acredita ainda que o interesse mútuo do Acre, Amazonas e Rondônia é fundamental para o sucesso desta nova zona de desenvolvimento.

Segundo o secretário de Agricultura de Rondônia, Evandro Padovani, a aposta na produção rural em seu estado tem sido um sucesso. Atualmente, Rondônia é líder na produção de café e soja no Norte do país e segue em expansão.

“Estamos e determinados a dar o devido apoio para este projeto que, com toda certeza, irá alavancar o setor produtivo do Norte do Brasil e estamos provando em Rondônia que este é o melhor caminho para o nosso desenvolvimento”, argumentou.

O evento faz parte da programação oficial da Expoacre 2019 e contou com a participação do secretário de Produção e Agronegócio do Acre, Paulo Wadt; do secretário de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano do Acre, Thiago Caetano; do secretário de Indústria, Comércio e Tecnologia do Acre, Anderson Lima; dos senadores Marcio Bittar e Sérgio Petecão; do diretor financeiro do Sebrae/AC, do Franciney Santos; do secretário de Agricultura de Rondônia, Evandro Padovani; do representante da secretaria de Agricultura do Amazonas, João Batista; do chefe da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda; e do ministro conselheiro da União Europeia, Carlos Oliveira.

Estrada do Pacífico, Reconstrução da BR-319 e ponte do Madeira colocam Amacro em posição estratégica

Grandes obras de infraestrutura estão previstas para os estados do Acre, Amazonas e Rondônia no que se refere ao desenvolvimento regional. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a reconstrução da BR-319 entre Manaus e Porto Velho. A ligação rodoviária em definitivo potencializa as relações comerciais da capital amazonense com as demais regiões do país.

Em fase final de construção, a ponte sobre o rio Madeira, em Rondônia, põe fim a dependência de balsas e coloca às instabilidades enfrentadas todos os anos, sobretudo, nos períodos de cheia e estiagem. Além disso, gera economia de tempo e dinheiro para caminhões e carretas que passam pelo local.

No Acre, o caminho para os portos do Pacífico já estão consolidados. Do lado peruano, a rodovia está pronta para encurtar em até 15 dias o trajeto até os países asiáticos, grandes potências mundiais como a China demonstram interesse na consolidação desta nova rota comercial colocando os estados da Amacro em posição estratégica.

“Não podemos mais perder esta oportunidade que surge não só para o Acre, mas também para Rondônia e Amazonas. Acredito muito que este é o momento para acabarmos com todos os entraves para que possamos ampliar nossas importações e exportações tanto com o Peru quanto com os países da Ásia”, enfatizou o senador Marcio Bittar.