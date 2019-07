Representante do Acre é campeão mundial de Jiu-Jitsu Esportivo em São Paulo

O Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC) deu início na manhã desta sexta-feira, 26, ao primeiro campeonato de futebol masculino do Centro Socioeducativo Acre. Com seis times e um total de 24 adolescentes, a abertura aconteceu na quadra de areia da própria unidade.

Durante a cerimônia de abertura, os socioeducandos participaram do hasteamento das bandeiras do Brasil e do Acre e entoaram o hino nacional brasileiro. Logo após, dois times femininos do Centro Socioeducativo Mocinha Magalhães se enfrentaram em uma partida amistosa.

O presidente do ISE, Rogério Silva, explicou que a atividade faz parte do cardápio de projetos da instituição. “Por meio do projeto Esporte e Ação, nós temos apresentado aos adolescentes mais uma ferramenta que contribui com o processo de socioeducação dos adolescentes, objetivando o retorno futuro ao convívio social e familiar”, disse.

De acordo com o diretor da Unidade, José Jucelino Carneiro, o campeonato é um projeto novo tendo em vista que nunca houve um campeonato de pontos corridos a longo prazo. “O que já fizemos aqui foi um torneio que começou e terminou no mesmo dia. Este campeonato terá a duração de mais ou menos 23 dias, sendo que os dois times que somarem mais pontos vão para a final que acontecerá no dia 19 de agosto”, afirmou.

Ele destacou que o campeonato é interno, mas que a ideia é trabalhar essa ação em parceria com os demais cetros socioeducativos e realizar outros campeonatos com um grupo maior de adolescentes. “Outro ponto interessante é que participam do campeonato um time da Igreja Universal, que atua no projeto de assistência religiosa, e um time de agentes socioeducativos”, ressaltou.