Meio Ambiente realiza atendimento ao produtor rural na Expoacre

O Governo do Estado do Acre está realizando atendimento aos produtores rurais na Expoacre 2019, com todas as instituições do Sistema Estadual de Meio Ambiente trabalhando no Espaço AgroFlorestal. A equipe do escritório do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), está realizando o cadastro ambiental do imóvel rural, análise ambiental e adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), das 9h às 21h.

O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), o Instituto de Terras do Acre (Iteracre) e o Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) também estão realizando atendimento no Espaço Agroflorestal. Outro destaque para esse público é o atendimento do Viveiro da Floresta, que fornece as mudas frutíferas e florestais para recuperar as áreas degradadas.

Para realizar o atendimento, o interessado deve levar os documentos pessoais e para uma análise mais detalhada, é necessário também o documento do imóvel. De acordo com o chefe do escritório do CAR, Cláudio Cavalcante, se constatado algum passivo, o produtor será encaminhado à adesão ao Programa de Regularização Ambiental. “Trouxemos todos os serviços do Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Regularização Ambiental para garantir comodidade ao trabalhador que possa estar passeando e queira acessá-los”, explicou.

Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, o Meio Ambiente deve está ao lado do produtor rural. “Essa atitude do governador Gladson Cameli, da Expoacre funcionar também durante o dia, está sendo uma ótima oportunidade para aproximar ainda mais o Governo da população. Os produtores rurais podem vir aqui no Espaço AgroFlorestal também durante o dia, para realizar o cadastro no CAR, no PRA e poder ter segurança de trabalhar na sua propriedade”, comentou o secretário.

O Imac está realizando atendimento ao público com informações sobre manejo florestal de uso madeireiro; indústria, agroindústria e serviços; atividades de uso do solo (agricultura, pecuária, pequenos animais), piscicultura e outorga da água, infraestrutura e o programa Fique Legal. O Iteracre e o IMC também realizam atendimentos no Espaço AgroFlorestal.