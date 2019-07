Denúncia por WhatsApp ajuda polícia apreender 20 kg de maconha na BR-364

O trágico acidente que matou dois adolescentes e uma criança ocorreu na tarde deste sábado (27), na altura do km 55 da BR 317, trecho da Estrada do Pacífico, entre os municípios de Epitaciolândia/Assis Brasil.

Quatro pessoas da mesma família e um amigo seguiam com destino a cidade de Assis Brasil, fronteira com o Peru, quando o jovem Francisco Sávio Silva de Oliveira, de 20 anos que dirigia o veículo Cherry/Face de placas NAB 0586 cochilou ao volante perdendo o controle do carro que saiu da pista capotando várias vezes em uma ribanceira.

Durante o capotamento, as duas irmãs de Sávio de 17 e 10 anos foram lançadas para fora do veículo e morreram no local.

As vítimas foram identificadas pelos nomes de Yanlla Thyfany Silva Oliveira (17) e Victória Evelyn Silva Nascimento (10), que viajaram nos bancos do carona juntamente com o jovem Saymon Freire da Silva, de 20 anos, que durante o acidente sofreu múltiplas fraturas, inclusive na coluna, chegando a ser socorrido levado ao Hospital Wildy Viana em Brasiléia, em seguida transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde morreu 15 minutos depois de dá entrada em estado crítico.

De acordo com a polícia, os dois sobreviventes do acidente são o condutor do carro Francisco Sávio e a mãe dele Luziete Silva e Silva, de 40 anos, que sofreu fratura na clavícula e hematomas por ter do que corpo.

Ao ser informada da morte das duas filhas e do amigo da família, a mulher entrou em choque.

Parentes das vítimas que residem na município de Senador Guiomard seguiram para Brasiléia a foto m de liberar os corpos das duas irmãs e apoiar o irmão e mãe que fazer Caram feridos.

O jovem que conduzia o veículo confirmou a polícia que cochilou ao volante e quando percebeu o veículo já estava fora da pista.

A polícia acredita que as três vítimas fatais não usavam o cinto de segurança, por esse motivo foram arremessadas para fora do veículo enquanto capotava.