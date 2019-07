Novo sistema de transporte público começa a funcionar na Regional Tucumã

O programa “Férias no Horto”, oferecido pela Prefeitura de Rio Branco, termina nesse sábado (27) superando as expectativas. Mais de 3.500 crianças participaram das atividades, segundo estimativa dos organizadores. Foram quatro dias de atividades, desde a última quarta-feira (24).

“Foi sucesso total. Tanto que estendemos por mais um dia, a pedido da prefeita Socorro Neri, para que mais pessoas pudessem participar. Isso demonstra a sensibilidade da prefeita no tocante ao atendimento à população, no tocante à proporcionarmos esse momento de lazer para as famílias. Então, foi muito boa a participação de toda a comunidade. Foi linda a festa. Ver os sorrisos das crianças participando de todas as atividades. E o Horto é um lugar de lazer para toda a família.”, avaliou o secretário Municipal de Meio Ambiente, Aberson Carvalho.

Gabriel, de 6 anos, estava com a mãe, Cristiane Freitas, participando das atividades. “É uma ótima ideia. Bem criativa e as crianças gostam.”, comentou ela.

Entretida com a amarelinha, Luiza, de 8 anos, disse que estava “amando brincar ali”. A mãe, Estefani Oliveira também comentou: “Está muito bonito o Horto Florestal. Até eu tive vontade de brincar.”.

Já a Laudicéia Aleixo, levou toda a família para brincar no Horto. “É muito bacana poder trazer as crianças. As atividades estão muito boas, colocando as crianças para fazer exercício. Hoje é tão difícil. As crianças só ficam na frente da televisão ou com o celular na internet. Então isso aqui é muito bom.”, frisou.

A proposta da Prefeitura de Rio Branco, foi justamente esta: oferecer uma alternativa neste período de férias da criançada com uma programação especial com brincadeiras lúdicas, tais como jogos ambientais e esportivos, jogos de arraial, percurso sensorial, circuito interativo, tirolesa, apresentação teatral, música, pinturas, amarelinha ambiental, entre outras atividades. A programação foi desenvolvida em parceria com a Fundação Municipal de Cultura “Garibaldi Brasil” (FGB).

Além disso, o programa teve também por objetivo mostrar a importância dos parques urbanos como um ambiente que contribui para a melhoria da qualidade de vida, por serem áreas verdes preservadas, propícias para o desenvolvimento de atividades educativas, culturais, esportivas e de lazer.

“A ideia é termos atividades nos nossos parques. No final do ano ou no ano que vem possamos ter uma nova edição, no momento em que nossas crianças estão de férias e ficam só dentro de casa pois nem todos tem condições de viajar, então queremos criar esses atrativos, criar outras possibilidades para a nossa população.”, concluiu o secretário.