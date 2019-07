Conclamando participação popular, Gladson lança ferramenta eletrônica do Plano Plurianual 2020-2023

Por meio da internet, cidadão poderá enviar propostas ao governo do Acre para investimentos em áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura

Um governo transparente, democrático e cada vez mais próximo das pessoas. Baseado nestes princípios, o governador Gladson Cameli lançou nesta sexta-feira, 26, uma ferramenta eletrônica para que a população acreana possa sugerir propostas para a elaboração do Plano Plurianual do Acre (PPA) 2020-2023.

Durante sua fala, Cameli afirmou que seu governo quer construir o Acre do futuro ouvindo a população. O gestor conclamou a todos para que acessem o portal na internet para que expressem suas principais demandas ao poder público estadual.

“Estamos chamando a população para participar da nossa administração com opiniões e sugestões porque quem mora nos bairros é quem sabe o que precisa melhorar. Estamos na era digital e 57% da população têm um smartphone e com essa ferramenta as pessoas poderão dizer o que mais precisa para a sua cidade para que a gente possa atender e também fazer as parcerias com as prefeituras e ter um norte para que possamos solucionar os anseios da sociedade”, explicou Cameli.

Para apresentar sugestões é muito fácil e rápido. No site www.ppa.ac.gov.br, os interessados podem encaminhar as propostas nas áreas de saúde, educação, segurança, economia, produção, meio ambiente, gestão institucional e outras. A inclusão das propostas já está disponível e segue até o próximo mês de setembro para qualquer cidadão com acesso à internet nos 22 municípios do Acre seja por meio do computador ou smatphone.

Depois de indicar o município, nome, escolaridade, e-mail, sexo e faixa etária basta incluir a sugestão e enviar a proposta. Instrumento desenvolvido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão(Seplag), a titular da pasta, Maria Alice Araújo, reforçou que a adesão popular é fundamental durante o processo de elaboração do PPA.

“A população sente na pele quais são seus problemas na área de saúde, segurança, infraestrutura e o governo precisa ouvir e este foi um compromisso do governador Gladson Cameli em seu plano de governo de ter uma gestão participativa e estamos cumprindo esta determinação e dando acesso a população”, argumentou.

O Plano Plurianual 2020-2023 consiste na elaboração de um conjunto de projetos e programas que irão nortear as políticas públicas nos próximos quatro anos. As pessoas podem fazer críticas e sugestões de investimento em obras, serviços e intervenções que devem ser priorizadas pelo governo. Os cidadãos que tenham dificuldade de acesso à internet, ainda poderão cadastrar suas propostas nos espaços OCA Rio Branco, Xapuri e no estande da Seplag na Expoacre 2019.

O PPA online permite também a promoção da cidadania, a transparência, o compromisso com a melhoria dos gastos públicos e a corresponsabilização entre governo e sociedade sobre a melhor gestão dos recursos públicos.

Além do governador Cameli e da secretária Maria Alice Araújo, o evento realizado no Palácio Rio Branco contou com a participação da primeira-dama, Ana Paula Cameli, do chefe da Casa Civil, José Ribamar Trindade, do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos, da secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro e da secretária municipal de Planejamento, Janete Santos.