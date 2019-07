Cavalgada 2019 tem três comitivas e mais de 100 quadriciclos inscritos

Com a proposta de oferecer uma alternativa aos celulares, tablets, programação de TV e videogames, neste período de férias da criançada, a Prefeitura de Rio Branco está realizando no Horto Florestal, uma programação especial com brincadeiras lúdicas, tais como jogos ambientais e esportivos, jogos de arraial, percurso sensorial, circuito interativo, tirolesa, apresentação teatral, música, pinturas, amarelinha ambiental, entre outras atividades.

“A Férias no Horto é um pedido da prefeita Socorro Neri para realizássemos no período de férias de nossos alunos. Ela já foi realizada nos outros anos, porém no início do ano. Este ano, inserimos o evento junto ao calendário escolar. Outro pedido feito pela prefeita é de não utilizarmos brinquedos eletroeletrônicos, buscar trabalhar brincadeiras que desenvolvam a capacidade cognitiva de nossas crianças.”, explicou o secretário Municipal de Meio Ambiente, Aberson Carvalho.

A ação é realizada por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) e Fundação Garibaldi Brasil (FGB). O programa tem também por objetivo mostrar a importância dos parques urbanos como um ambiente que contribui para a melhoria da qualidade de vida, por serem áreas verdes preservadas, propícias para o desenvolvimento de atividades educativas, culturais, esportivas e de lazer.

O secretário destacou ainda que as atividades são todas oferecidas de forma gratuita a toda a comunidade e que estão inclusas ainda entre as atividades de educação ambiental, diversas dinâmicas e jogos; nas atividades lúdicas, apresentações de palhaços, de teatro e de música; e ainda atividades de esporte e lazer, tais como: vôlei de areia, futebol, jogos de mesa, rapel e tirolesa, falsa baiana, tomba lata e pescaria.

Segurança no Horto

O secretário Aberson Carvalho destacou ainda que, preocupada com a realização do Férias no Horto, a prefeita Socorro Neri solicitou junto ao Gabinete Militar o apoio dos policiais no período da realização do evento, além da instalação de câmeras nas áreas de convivência e pista do Horto Florestal.

“O objetivo é garantir uma melhor segurança aos munícipes que frequentam o Parque. Sabemos que a segurança é de responsabilidade da Polícia Militar, pois o Horto é um parque público, que funciona de domingo a domingo, mas ciente das dificuldades que hoje se encontra a segurança a Prefeitura irá instalar as câmeras de monitoramento.”, explicou.

Serviço

Durante o programa “Férias no Horto”, as atividades estão ocorrendo durante todo o dia, das 8h30 às 11h e das 14h30 às 17h e se encerram neste sábado (27).