Agência dos Correios de Brasiléia sofre 3º arrombamento em menos de 2 anos

Policiais Militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) apreenderam, no final da tarde desta quarta-feira, 24 de julho, um adolescente de 13 anos, após ter cometido o roubo a uma casa de carne no Segundo Distrito da capital. A apreensão ocorreu na Via Verde, região do Loteamento do Amapá.

A guarnição foi acionada via Ciosp para atender uma ocorrência de roubo. Com algumas informações colhidas no local, os militares iniciaram a procura pelos autores do delito e conseguiram localizar o jovem, após intensas buscas em uma região de mata. Com ele, foram encontrados dinheiro e produtos provenientes do roubo, além da motocicleta utilizada no crime.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.