Servidores recebem salário de julho e metade do 13° nesta sexta-feira

O funcionalismo público estadual recebe nesta sexta-feira, 26, a antecipação do salário de julho e a metade do valor correspondente ao 13° salário de 2019. A medida foi anunciada pelo governador Gladson Cameli no início deste mês. Também nesta sexta-feira, os funcionários do Pró-Saúde serão beneficiados com a antecipação da metade do 13° salário.

“Com a antecipação pelo governo, os servidores não precisam requerer a antecipação pelos bancos que, na prática, é um empréstimo que incide juros e outras taxas, quitado quando o servidor recebe o benefício, em dezembro”, destacou a secretária de Planejamento e Gestão, Maria Alice de Araújo.

Na folha de pagamento de julho, o governo irá investir aproximadamente R$ 260 milhões. Já na do 13° será creditado mais de R$ 90 milhões. Estes valores se somam aos demais investimentos feitos neste mês destinados ao funcionalismo, como o pagamento da sexta parcela do cronograma do décimo terceiro de 2018, que não foi pago aos servidores estaduais na gestão anterior, e também o repasse de R$ 9,1 milhões para o prêmio de Valorização de Desempenho Profissional (VDP), pago aos profissionais efetivos da educação.

“Fazemos um esforço para conseguir pagar o servidor em dia e fazemos esse reconhecimento investindo no pagamento das gratificações que eles merecem. Que pena que nem todos podem receber gratificações, porque as condições não deixam, mas eu tenho procurado conversar com todos os sindicatos”, destaca o governador Cameli.

As informações referentes aos pagamentos podem ser acessadas no endereço: contracheque.ac.gov. br.