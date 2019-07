Solenidade e Cavalgada abrem oficialmente a Expoacre 2019

O Governo do Estado prepara uma grande festa para a abertura da 46° Expoacre 2019, no dia 27 de julho, às 7h, no Espaço das Bandeiras no Parque de Exposições.

Com a presença do cônsul peruano Teobaldo Reategui San Martin e das comitivas de Rondônia e Amazonas serão hasteadas as bandeiras do Brasil, Peru, Acre, Amazonas, Rondônia, Rio Branco, Expoacre, Sebrae e Mercosul. A execução dos hinos nacionais boliviano, peruano e brasileiro será feita pela Banda da Polícia Militar do Acre (PMAC). O pastor Daniel Batistela e o padre Antônio Menezes farão a bênção ecumênica do evento.

“Convidamos a população para participar deste importante momento. O Governo do Estado está preparando uma linda festa. Autoridades de outros países e estados estarão presentes, além do governador Gladson Cameli. Por isso, queremos reforçar o convite para que a população participe! Vai ser muito bonito!”, afirma a secretária de Empreendedorismo e Turismo do Acre, Eliane Sinhasique, presidente da Comissão Organizadora da Expoacre.

Em seguida, às 9h, a tradicional Cavalgada terá início. A concentração começa às 6h30 na Gameleira. “Este ano, teremos de novidade modelos e misses que desfilarão e farão coreografias na ala da frente, embelezando ainda mais este grande momento da feira”, revela Sinhasique.

A volta das comitivas e carretas é uma das grandes atrações desta edição. Cerca de 500 pessoas estarão participando somente por meio das comitivas, 80 quadriciclos e 30 jeeps inscritos até o momento. As inscrições foram estendidas e ocorrem até o dia 26, das 8h às 11h e das 14h às 17h, na Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), localizada na Getúlio Vargas, n° 748, Bosque. Os interessados poderão se inscrever também no dia 27, das 7h às 9h, no mastro da bandeira, na Gameleira