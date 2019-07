Passagem de frente fria muda tempo no Acre nesta quinta-feira (25)

Com um grande enfoque este ano no potencial do agronegócio, a Expoacre 2019 se esforça para buscar resultados positivos neste que é um dos maiores projetos do governo de Gladson Cameli. Por isso, na parte de trás do Parque de Exposições está localizado o espaço Caminhos do Agronegócio, elaborado pela Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), a Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Durante toda a feira, o governo irá apresentar três de seus maiores potenciais: a pecuária, o café e a mandioca. Será mostrada a evolução dessas culturas produtivas, além de toda a valorização da trajetória da pecuária no Acre, que em breve se tornará um dos primeiros estados do país considerados livres de febre aftosa sem vacinação, o que dará um leque de novas oportunidades de negócios ao setor.

Os três pavilhões de gado já estão com a capacidade máxima reservada e irão abrigar 125 animais da raça Nelore, além de alguns outros exemplares de mais duas raças. Ovinos e caprinos também serão destaque na feira.

Ao todo, 32 expositores estão confirmados no Caminhos do Agronegócio. Desses, 16 são para comercialização de produtos, além de cinco grandes produtores de Rondônia que estarão presentes mostrando seus trabalhos e possibilidades de parcerias. Tudo isso desde casas agropecuárias a empresas de fertilização in vitro e até mesmo comercialização de equipamentos de energia solar.

“O governo do Acre vê a Expoacre como uma feira de entretenimento e que também pode atrair oportunidades de negócios. Esse é o primeiro ano do governador Gladson Cameli frente à feira, mas já estamos mudando o formato, tendo além das atividades noturnas, uma série de atividades diárias, com o Caminhos do Agronegócio e diversas palestras no galpão institucional”, conta Paulo Wadt, secretário de Produção e Agronegócio.

Palestras, cursos e acordos

Com uma extensa programação sobre o setor produtivo do Acre, uma série de palestras e cursos também estarão disponíveis ao público presente. O governo pretende reunir diversos produtores, dos grandes aos pequenos, para discutir temas como os desafios da implantação de um programa de verticalização das agroindústrias de produção familiar, uso de tecnologias na produção agropecuária e como alavancar a produção de ovinos e caprinos no Acre.

Entre os cursos, o governo prepara o de tratorista agrícola, que já está com todas as vagas preenchidas e dois sobre processamento de leite e derivados, cujas inscrições ainda podem ser feitas na sede da Sepa.

A Expoacre 2019 ainda será palco para uma rodada de negociação entre representantes dos governos do Acre, Amazonas e Rondônia para afinar o processo de criação da Zona Especial para o Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Acre, Amazonas e Rondônia (Amacro).

“Teremos diversos tipos de expositores, as casas agropecuárias, animais de elite, agroindústrias e os estandes institucionais. Vamos mostrar os avanços da tecnologia, os caminhos do leite, do café, como esses setores do agronegócio estão evoluindo no Acre e com a participação de expositores de outros estados também”, completa Wadt.

A Expoacre 2019 será realizada de 27 de julho a 4 de agosto pelo governo do Estado e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com a Associação Comercial (Acisa), Federação das Indústrias (Fieac), Caixa Econômica Federal, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac) e da Prefeitura de Rio Branco.