Na Expoacre 2019, Idaf fará acompanhamento sanitário dos animais

As Hepatites Virais A, B, C, D e E são doenças causadas por vírus que em muitas fases passam despercebidas até o momento em que os sinais e sintomas começam a aparecer e a doença se manifestar, com graves consequências para a saúde da pessoa.

Durante o período de invisibilidade, as pessoas estão, involuntariamente, transmitindo a doença a outras pessoas através de relação sexual desprotegida (sem o uso de preservativos em todas as relações sexuais), do compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes como: piercings, materiais de tatuadores, materiais de manicure e pedicure, materiais de acupuntura, seringas e agulhas contaminadas, por transfusão de sangue contaminado ou ainda, da mãe infectada para o bebê durante a gestação ou no momento do parto.

Seguindo com plano de detecção precoce das hepatites B e C, durante o mês de Julho, todas as Unidades de Saúde voltam suas atenções às Hepatites Virais, desenvolvendo a Campanha “Julho Amarelo”, tendo como dia Mundial a data de 28 de julho.

As mobilizações visam ampliar o diagnóstico precoce destas doenças, ao mesmo tempo em que vincula e acolhe as pessoas com testes reagentes para Hepatites Virais B e C nas redes de atenção à saúde, oferecendo acesso ao tratamento, aconselhamento individual e acompanhamento, com foco na melhoria da qualidade de vida e na garantia do direito humano à saúde.

Durante a ação serão disponibilizados os testes rápidos para a População em Geral: população sexualmente ativa, gestantes, idosos, pacientes passíveis de co-infecção sexualmente transmissível, pessoas em situação de violência sexual, nas Unidades de Referência de Atenção Primária à Saúde – URAPS, Centros de Saúde e todas as Unidades Básicas de Saúdes – UBS.

A campanha tem o objetivo de ampliar o acesso ao diagnóstico precoce das hepatites virais B e C para a adesão dos casos reagentes encaminhando para o tratamento, que é 100% gratuito, e disponível pelo SUS, possibilitando uma melhor qualidade de vida aos pacientes.

Durante todo o mês de Julho, a Secretaria Municipal de Saúde, intensificará as atividades de prevenção e orientação às Hepatites Virais em toda Rede de Atenção Básica. No dia 26/07 será realizada uma grande mobilização em atenção ao Julho Amarelo no Centro de Saúde Ary Rodrigues e em diversos pontos da cidade através do trabalho de ONG’s parceiras. Além de realizar um Pit-stop nas imediações da US afim de alertar sobre as hepatites virais, será disponibilizado teste rápido, haverá palestras, todo acolhimento necessário e os devidos encaminhamentos.

Programação

Campanha Mundial ao Combate às Hepatites Virais. Data Horário Local Atividades 26/06/2019 09h00min Centro de Saúde Ary Rodrigues Campanha Mundial ao Combate às Hepatites Virais.

Informações do Evento