Detran informa as mudanças no trânsito para a Cavalgada 2019

Para prevenir e evitar acidentes semelhantes ao ocorrido em junho deste ano, com a explosão de um barco carregado de combustíveis em Cruzeiro do Sul, o Corpo de Bombeiros, em parceria com outros órgãos fiscalizadores, realiza a inspeção em pontões de abastecimento e postos de combustíveis em municípios do interior do Acre. O acidente deixou 15 pessoas gravemente feridas e, destas, cinco morreram.

Os municípios com pontos flutuantes que passam por essa fiscalização são os do município de Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. Além de orientar e impedir operações irregulares, também é feita a inspeção do transbordo de combustível nos pontos.

Para continuarem realizando as atividades de transporte e garantir o abastecimento dos municípios, os responsáveis têm 60 dias para se adequar às recomendações exigidas pela Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq).

“Essa fiscalização conta com a atuação de diversos órgãos. A marinha emite o documento autorizando o transporte de combustível e o Corpo de Bombeiros, por sua vez, faz a fiscalização do abastecimento e dos barcos para prevenir que não ocorram acidentes. A fiscalização é geral tanto nos pontões nos rios quanto nos postos de combustíveis em solo”, disse o Major Cláudio Falcão, assessor do Corpo de Bombeiros.