Prefeitura de Rio branco realiza o Circuito Saúde

Com o objetivo de proporcionar um turismo diferenciado para comerciários, grupo da terceira idade e comunidade em geral, o Sesc em Cruzeiro do Sul recebe, de 18 a 25 de julho, a excursão de grupo de turismo social com 24 pessoas de Brasília em sua Unidade de Turismo.

O intuito é oportunizar dias mais leves aos adeptos da excursão, a proposta é tranquilidade e harmonia com a natureza. Passeios na nova Unidade do Sesc, trilhas, passeios ecológicos, atividades de lazer e meditação ao ar livre fazem parte da programação.

Para Israel Angelim, gerente do Hotel Sesc em Cruzeiro do Sul, é ideal para desacelerar o stress das grandes cidades e relaxar. “É um paraíso floreado de paz, um ambiente acolhedor com sua natureza. Buscamos, oferecer as mais variadas opções de atividades com qualidade e custos acessíveis dentro do Turismo Social”, disse.

Além da belíssima Unidade de Turismo e Lazer do Sesc, os turistas tiveram um roteiro programado com ações étnico-cultural no Festival Puyanawa, histórico-cultural, Rivertur no CROA, Tour Regional e muita recreação na unidade.

Viaje pelo Sesc

Comerciários e dependentes têm a oportunidade de participar de viagens, pacotes turísticos de aventura e excursões promovidas pelo Sesc. O turismo social atende famílias e classe comerciária com atividades de lazer que possibilitam o contato com o conhecimento histórico, cultural e social, proporcionados pelo turismo.

O Sesc Cruzeiro do Sul

A unidade serve como ponto turístico e de entretenimento para a população dos municípios que estão situados na região do Vale do Juruá e de outras localidades do País. Os turistas e visitantes rio-branquenses que deslocaram para aquela região, contarão com uma mega- estrutura de um hotel com 63 apartamentos, parque aquático (com três piscinas), academia de ginástica, restaurante, ginásio poliesportivo, campo de futebol sintético, local para eventos, lago para passeios e estacionamento com 250 vagas.

O maior centro de turismo e lazer do Sesc na Amazônia fica localizado ao lado da Rodovia AC-405, na altura do quilômetro 6. A área de 33,4 hectares que fazia parte de uma antiga fazenda conta ainda com um açude, um bosque nativo, com 28 hectares de extensão. Informações e reservas (68) 3311-0050.