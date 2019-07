Prefeita Socorro Neri apresenta novo sistema de transporte coletivo para a Regional Tucumã

A partir do próximo sábado, dia 27, o sistema de transporte público coletivo da Regional Tucumã terá mudanças. As alterações foram apresentadas para a população e a imprensa pela prefeita Socorro Neri na tarde desta terça-feira, 23.

No novo sistema, chamado de tronco-alimentado, os passageiros vão ganhar mais tempo com a maior frequência dos ônibus dentro dos bairros da regional. As linhas alimentadoras seguem para o Terminal do Tucumã e de lá novos veículos, articulados, com maior capacidade de passageiros, seguem para o Terminal Central.

“Nosso objetivo principal é melhorar o conforto, a segurança dos passageiros, garantir menor tempo de espera das pessoas nas paradas de ônibus e melhorar o trânsito no centro da cidade, pois vai diminuir a quantidade de ônibus que vão circular até o terminal central. Portanto, com essa mudança, nós queremos garantir aos usuários do transporte coletivo e para a cidade, uma melhoria significativa e tornar cada vez mais eficiente esse serviço público que é indispensável para o funcionamento de Rio Branco”, destacou a prefeita Socorro Neri.

Com a mudança, as linhas Custódio Freire/Aeroporto, Tucumã/Rui Lino e Jorge Kalume/Distrito Industrial passam a operar exclusivamente entre os bairros e o Terminal Tucumã e deixam de fazer o trajeto até o centro. Já as linhas Universitário, Fundhacre, Ifac/Universidades e Ufac/Rodoviária permanecem inalteradas. O novo sistema ganhará ainda duas novas linhas: circular Ufac, com ônibus que vão circular exclusivamente dentro do campus universitário até o Terminal de Integração do Tucumã, e a linha Ipê, que vai atender os estudantes do Hospital Veterinário da Ufac e moradores e trabalhadores do Condomínio Ipê. Também no mesmo esquema de linha alimentadora do Terminal Tucumã.

O superintende da RBTrans, Nélio Anastásio, explicou que a implantação do novo sistema será acompanhado muito de perto pelo órgão e que se necessário ajustes poderão ser feitos. “Nós fizemos reuniões com vários segmentos da sociedade para apresentar e discutir essa proposta. Nesse momento é importante que a população tenha compreensão que é o novo, de que a princípio pode ser que nem todos gostem das mudanças, do que estava habituado a fazer. A Prefeitura está trabalhando para melhorar o nosso sistema de transporte coletivo, todos vão ganhar com mais conforto, agilidade e menos tempo na espera dos ônibus”.

São seis novos carros articulados, com ar-condicionado, tv’s e capacidade para transportar confortavelmente 160 pessoas que vão fazer o percurso entre o Terminal Tucumã e o Terminal Central. A expectativa da RBTrans é que o tempo de espera na linha troncal seja de apenas 15 minutos.

O presidente do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal do Acre, Richard Brilhante, elogiou o sistema e disse acreditar que o novo modal vai melhorar o fluxo de veículos e consequentemente a vida dos estudantes e da população que utiliza o serviço. “Do ponto de vista técnico, de qualidade do serviço, dos ônibus que estão sendo apresentados, nós consideramos uma mudança muito positiva. As empresas só não podem errar na operação, no tempo de passagem dos ônibus, nos atrasos que infelizmente são comuns”.

Milena Marques, será a única mulher a dirigir os veículos articulados. Nos últimos seis meses ela passou por uma capacitação com técnicos da empresa fabricante dos ônibus para entender o funcionamento e detalhes da nova frota. “Primeiro de tudo é importante dizer que eu não me vejo na condição de motorista que transporta pessoas, eu transporto vidas e existe uma grande diferença nisso. Depois dizer que essa é uma oportunidade [de dirigir os articulados] que nos foi dada pela empresa e também pela Prefeitura de Rio Branco que está apostando nesse novo sistema. Chamaram pessoas que tinham carteira de habilitação categoria E para que a gente viesse participar de uma seleção e eu vim. Recebemos uma excelente qualificação e agora vamos colocar em prática tudo o que aprendemos e contribuir com a nossa cidade”, contou.

De acordo com a RBTrans, atualmente cerca de 65 mil pessoas utilizam o transporte coletivo de Rio Branco diariamente e a expectativa é de que em breve o sistema seja implantado em todos os terminais de integração. Toda a frota da cidade possui moderno sistema de GPS, as rotas e posições dos veículos podem ser visualizadas pelos usuários por meio do aplicativo Meu ônibus Rio Branco, disponível para os sistemas Android e iOS.

O vereador Rodrigo Forneck, líder da prefeita na Câmara, destacou que as mudanças promovidas pela gestão da prefeita Socorro Neri para tornar o transporte coletivo mais eficiente estão sendo realizadas sem que haja qualquer aumento no valor na passagem. “As pessoas vão ter os ônibus com maior frequência, ou seja, vai passar mais vezes próximo às suas casa, e a viagem mais longa, entre o Terminal Tucumã e o centro será realizada em veículos muito mais confortáveis. Todas essas mudanças, os novos ônibus que chegaram, nada disso fará a passagem aumentar e é importante que a gente diga isso, do planejamento e empenho da prefeita em colocar essa proposta em ação”.