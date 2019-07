Filipe Luís anuncia acerto com o Fla e já faz pose com ‘manto’

Filipe Luis é jogador do Flamengo. O lateral-esquerdo resolveu nesta segunda-feira as últimas pendências da negociação e acertou um contrato até o fim de 2021 com o Rubro-Negro. A diretoria prepara o anúncio oficial, e a expectativa é de que ele desembarque ainda esta semana no Rio de Janeiro para começar a trabalhar no Ninho do Urubu.

O lateral-esquerdo de 33 anos retorna ao Brasil após 14 temporadas na Europa. Ele se junta a Gerson, Rafinha e Pablo Marí como contratações realizadas neste meio do ano. Se o Flamengo passar pelo Emelec e chegar nas quartas de final da Libertadores, Filipe Luís pode ser inscrito na competição.

O namoro entre Flamengo e Filipe Luís começou em abril, quando o ex-jogador Sávio, um dos representantes do lateral que estava em fim de contrato na Espanha, visitou as instalações do Ninho do Urubu e fez a ponte das conversas em Madrid. Torcedor do Flamengo, o ala não fechava as portas para o Rubro-Negro, mas não escondia o desejo de renovar com o clube espanhol.

Com mulher e filhos espanhóis, Filipe dava prioridade à permanência na Europa, mas aos poucos foi aceitando e convencendo a família da ideia de se mudar para o Rio de Janeiro.