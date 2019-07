Prefeitura promove leilão de bens

O Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC) deu início neste fim de semana às atividades do projeto “Fortalecendo Vidas”, no Centro Socioeducativo Mocinha Magalhães. O projeto visa oferecer ensino cristão para as adolescentes da unidade com a inserção de valores e princípios através do ensino da bíblia.

Este é um trabalho voluntário desenvolvidos por várias instituições públicas e privadas e que disponibiliza atividades de apoio emocional, desenvolvimento de valores e princípios, esporte, cultura, e educação cidadã. Tem por principal objetivo suprir tais necessidades nos adolescentes internados nos centros socioeducativos.

A desembargadora Regina Longuini, que é coordenadora da infância e juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, explicou que a coordenação busca ajudar e fortalecer projetos que queiram trabalhar com adolescentes e crianças em vulnerabilidade e situação infracional. “Nós já entramos com esse projeto nos abrigos de crianças que estão em situação de acolhimento e também em situações de internação”, disse.

Para a promotora titular da Promotoria de Execução de Medidas Socioeducativas de Rio Branco, Vanessa Muniz, o projeto traz o resgate de valores e princípios que as adolescentes, possivelmente, não tenham recebido no decorrer da infância e com o passar do tempo. “Visa passar para elas esses princípios éticos e demonstrar a importância que elas tem como seres humanos”, afirmou.

Rogério Silva, presidente do ISE, explicou que o órgão está de portas abertas para esse tipo de atividade que possibilita trabalhar nos adolescentes o resgate da identidade moral deles. “Assim como o nosso projeto de assistência religiosa, o Fortalecendo Vidas tem tudo para dar certo. E, a tendência é que ele venha a se expandir para os demais centros socioeducativos do estado”, ressaltou.