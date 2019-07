Prefeitura de Rio Branco realiza Semana Municipal da Agricultura Familiar

Com o objetivo de fomentar a agricultura familiar, por meio da qualificação dos produtores e apoio à comercialização, a Prefeitura de Rio Branco vai realizar a Semana Municipal da Agricultura Familiar, no período de 23 a 25 de julho com extensa e variada programação.

Durante a realização do evento, serão desenvolvidas palestras, intercâmbios e dias de campo que contribuam para ampliar o acesso dos produtores à informação e às ações do Poder Público que visam alavancar o setor. As atividades estão sendo organizadas pela Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra).

A Semana Municipal da Agricultura Familiar faz parte do calendário oficial do Município, desde quando entrou em vigor a Lei Nº 2.140, de 18 de novembro de 2015.

No dia 23, data de abertura da programação, a partir das 8 horas da manhã, haverá um ato de entrega de Moção de Agradecimento às personalidades que contribuíram e/ou contribuem com o fortalecimento da agricultura familiar. No mesmo dia serão entregues 100 kits, contendo composto orgânico, sombrite e mangueiras, para a produção de hortaliças, além de equipamentos agrícolas adquiridos com recursos do município e de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick.

No mesmo dia serão ministradas palestras e as atividades serão desenvolvidas na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa), com encerramento previsto para o meio dia.

Já no segundo dia, 24, a programação é no município de Plácido de Castro onde os participantes farão uma visita à Agroindústria de farinha e no último dia, 25, no Polo Custódio Freire, acontece a comemoração do Dia Internacional da Agricultura Familiar e uma visita à Unidade de Produção de Folhosas do Sistema de Cultivo Protegido.