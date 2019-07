Polícia Militar prende assaltantes de barbearia

A partir de setembro deste ano, Acre ganhará reforço de 247 novos policiais militares

“Este era o meu sonho e muito obrigado por esta oportunidade. A gente esperou muito, lutamos muito por isso e só temos a agradecer e pode ter certeza que seremos os melhores profissionais possíveis.”

A frase acima carrega a emoção e o choro de uma acreana de Cruzeiro do Sul que esperou muito pela concretização de um sonho, o qual ela aguardou ansiosamente por quase dois anos.

Neste sábado, 20, Vanessa Almeida e seus colegas do curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado do Acre foram surpreendidos com a presença do governador Gladson Cameli no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública(Cieps), em Rio Branco.

O gestor acompanhou de perto parte das instruções que os futuros policiais militares estão recebendo desde o início do curso, há pouco mais de um mês. Até novembro, o Acre terá o reforço de 247 novos soldados nas ruas para enfrentar o crime e proteger a sociedade.

Prioridade de sua gestão, Cameli contrariou a crise financeira que assola o país ao convocar os 500 aprovados nos concursos da Segurança e ainda os candidatos do cadastro de reserva da Polícia Militar. O chamamento só foi possível graças a economia gerada pela Reforma Administrativa em sua gestão, que pôs fim a inúmeros cargos comissionados e economizou R$ 100 milhões aos cofres públicos.

“Este foi um compromisso que firmei com a população e que cumprimos nos 100 dias de gestão. Ver a emoção, a alegria e o brilho no olhar destes jovens não tem preço. Esse é o Acre que queremos para o nosso povo. Um estado cheio de oportunidades para que a nossa juventude possa sonhar com um futuro digno e melhor para todos”, afirmou Cameli.

Com carga horária de 1,6 mil hora, o curso de formação de soldados é o primeiro contato que o aluno tem com o militarismo. Os 247 futuros PMs terão aulas práticas e teóricas em 50 diferentes disciplinas, que vão desde direito penal até os procedimentos efetuados no dia a dia do policial militar.

Após a conclusão do primeiro módulo, que tem duração de três meses, os alunos-soldados, sob supervisão, terão o primeiro contato com serviço operacional de rua. Além de soldado combatente, foram contempladas vagas para as áreas de saúde e música.