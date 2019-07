Concurso PRF: candidatos negros do Acre são convocados para realizar exame

O valor da taxa de inscrição é de R$ 45,00 para o cargo de nível médio; e R$ 55,00 para os cargos de nível superior

O presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Acre (Coren-AC), mediante as condições estipuladas em edital publicado nesta quinta-feira (7), tornou pública a realização de Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do órgão, para o cargo de nível médio: Assistente Administrativo; e para o cargo de nível superior: Agente Fiscal.

O edital pode ser obtido no endereço eletrônico (CLICANDO AQUI), durante o período de inscrições.

INSCRIÇÕES: Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, no endereço eletrônico, solicitada no período entre 10 horas do dia 08 de março de 2019 e 23 horas e 59 minutos do dia 15 de abril de 2019, observado o horário oficial de Brasília/DF.

TAXAS DE INSCRIÇÃO: O valor da taxa de inscrição é de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para o cargo de nível médio; e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) para os cargos de nível superior.

REQUISITOS BÁSICOS: Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da Constituição Federal; estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos; estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, também com as militares; possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo de sua inscrição, conforme anexo I deste edital; ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação; ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a contratação em cargo público; não ter outro vínculo trabalhista ou acadêmico que possa conflitar com sua função e horário de trabalho no COREN-AC, bem como estar devidamente habilitado para a ocupação; e cumprir as determinações do edital.

O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados a tempo de conseguir o registro e o respectivo número antes do término do período de inscrições. Terá sua inscrição cancelada e será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que utilizar o CPF de outra pessoa, sem direito a ressarcimento de valores.