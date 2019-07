Galvez vence o Independência pelo Estadual Sub-20 de Futebol

O Governo do Estado do Acre traz uma novidade na exposição das atividades relacionadas ao Meio Ambiente na Expoacre 2019. O Espaço AgroFlorestal está sendo construído na antiga Fazendinha com apresentação das políticas ambientais do Estado, réplica da casa do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), atendimento do Cadastro Ambiental Rural (CAR), Programa de Regularização Ambiental (PRA), exposição da cadeia produtiva da madeira, além de cursos, oficinas e palestras. Um espaço interativo, com jogos ambientais e tomadas para carregar celulares está sendo preparado.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) está coordenando o espaço, que tem como parceiros o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa), a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), além das instituições do setor madeireiro, o Sindicato das Indústrias Madeireiras do Estado do Acre (Sindusmad) e a Associação das Indústrias Manejadoras do Estado do Acre (Asimmanejo).

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, está entusiasmado com o Espaço AgroFlorestal pela amplitude do projeto. “Teremos vários parceiros que trarão temas relacionado à temática ambiental. Uma oportunidade de apresentar para a população como está sendo conduzida a política ambiental do Estado e realizar negócios sustentáveis, mostrando essa relação entre o Meio Ambiente e o desenvolvimento produtivo do Estado”, argumentou.

Uma réplica da casa do PNHR foi construída, onde funcionará o atendimento ao produtor rural, com o CAR e o PRA, além do atendimento do IMAC com informações sobre manejo florestal de uso madeireiro, atividades de uso do solo (agricultura, pecuária, pequenos animais), piscicultura, outorga da água e o programa Fique Legal.

Representantes das cooperativas e associações apoiadas pelo Governo do Estado do Acre através da Sema, vão expor os seus produtos e haverá ainda a participação da Dom Porquito, Acreaves, Vitrine do Peixe, Açaí de Feijó, Açaí Cultura.

Uma pequena floresta terá as árvores identificadas com placas e será instalada uma serraria portátil, em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), para demonstrar as etapas do setor produtivo madeireiro. Uma exposição de móveis rústicos será outro grande atrativo do Espaço AgroFlorestal.

O Iapen já vem atuando desde o início do processo, com o projeto de ressocialização dos apenados. Além de trabalhar na construção do espaço, os apenados estão desenvolvendo uma horta em formato de estufa e outra da forma tradicional. Eles também vão apresentar a Tenda do Mel, com exposição dos meliponários da Associação Floresta com Abelhas. Os produtos produzidos também estarão expostos para negociação, desde a farinha até os móveis e artesanatos produzidos com resíduos (madeira, pneu, plástico). Ao lado do Iapen, o Viveiro da Floresta também vai apresentar suas técnicas de plantio de mudas frutíferas e florestais. Outro destaque será o lago demonstrativo da psicultura.

Uma tenda será voltada apenas para cursos, oficinas, palestras e rodas de conversa, promovidos pelas instituições. A Funtac terá destaque com os cursos de confecção de sabão com resíduos de óleos da Expoacre 2019, produção de mudas de bambu e produção de fitocosméticos e artesanatos de bambu.

O IMC vai trazer uma inovação tecnológica, com a reprodução de imagens em 3D. A equipe vai realizar rodas de conversa sobre os Programas de Incentivo aos Serviços Ambientais e exposição de produtos de extrativistas e indígenas atendidos pelo Programa REM+. Já o Depasa também vai estar no Espaço Agroflorestal, com uma campanha de uso racional da água, “Desperdício é a Gota D’água”. Durante o dia, o secretário de Meio Ambiente e todos os diretores estarão atendendo na Expoacre 2019.