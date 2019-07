Governo faz melhorias em ramais de Cruzeiro do Sul

O Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), fez melhorias em quarenta quilômetros de ramais na região de Cruzeiro do Sul. Os trabalhos começaram no dia 24 de junho e na terceira semana do início das obras já são visíveis os resultados positivos.

De acordo com o gestor do Deracre em Cruzeiro do Sul, Marcos Sales, as patrulhas mecanizadas vão realizar a recuperação do ramal do Pentecoste, que é o mais produtivo e economicamente ativo em Cruzeiro do Sul. “O trabalhos do departamento só não fluíram mais porque o equipamento está bastante envelhecido e há anos sem manutenção adequada”.

Ações do governo no Vale do Juruá

No mês de junho, o governador esteve no Vale do Juruá, onde se reuniu com produtores rurais e firmou o compromisso de investir em infraestrutura e garantir o escoamento da produção.

Em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima serão investidos mais de R$ 2 milhões para a compra de combustível e a manutenção de maquinários para a recuperação de 1,4 mil quilômetros de estradas vicinais na região. Somente para recuperar os ramais de Cruzeiro do Sul, por ter a maior malha viária da região, serão destinados mais de R$ 700 mil.

Durante o encontro no Juruá, o governador Gladson Cameli também anunciou a segunda etapa de investimentos na manutenção de ramais, no valor de R$ 94 milhões obtidos por meio de emendas de bancadas, que foram recuperadas após grande esforço dos técnicos do novo governo.

“O que estamos deixando aqui ainda é pouco, mas quero anunciar que muito breve estaremos disponibilizando R$ 94 milhões para novas obras, fruto do trabalho extraordinário de nossos engenheiros e técnicos para recuperar esses recursos”, disse Gladson Cameli, durante solenidade.