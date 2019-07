Atlético Acreano e São Francisco estreiam com empate no sub-20

Atlético Acreano e São Francisco se enfrentaram nesta terça-feira, 16, pela primeira rodada do Campeonato Estadual de Futebol Sub-20. A partida, realizada no Estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão, recebeu um público regular.

O São Francisco começou melhor e abriu o placar no início da partida em cobrança de falta de Mamud. Ainda no primeiro tempo, o time católico ampliou para 2 a 0, com Bruno, após falha do goleiro Igor do Atlético Acreano.

No segundo tempo, o Galo voltou mais dinâmico e, logo no inicio, Gabriel descontou. Aos 17 minutos, por conta da forte chuva que caiu na região do bairro Floresta Sul, o jogo foi suspenso.

A partida só foi retomada 20 minutos depois e o time celeste conseguiu empatar, com o atacante Perutti, após receber passe de Gabriel. Placar final 2 a 2.

O estadual terá sequência nesta quarta-feira, a partir das 15 horas, com Plácido de Castro e Vasco da Gama, no Estádio Florestão.