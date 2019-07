Rio Acre atinge 2,21 metros na capital e bombeiros não descartam possível crise hídrica

Com o objetivo de reconhecer o trabalho dos artistas urbanos de Rio Branco e a sua contribuição para a cidade, a Prefeitura, por meio da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), lança nesta quarta-feira, 17, às 8h, o livro-álbum Graffiti RB, no Teatro Maués Melo – “A Garça”, localizado no Centro Cultural Thaumaturgo Filho (Rua Luiz Z. da Silva, 499 – Manoel Julião).

A equipe responsável pela concepção da obra é o historiador Marcos Vinicius Neves, a fotógrafa Talita Oliveira, a pesquisadora histórica Diana Dantas, e a designer gráfica Marina Bylaardt. Os exemplares retratam em suas páginas a alma rio-branquense traduzida por artistas locais ou que por aqui passam.

“Enquanto em algumas capitais brasileiras o poder público apaga as artes das ruas, pintando tudo de cinza, Rio Branco as valoriza, entendendo seu papel democrático para a sociedade. A prefeita Socorro Neri já é sensível a essa expressão artística, e faz questão de apoiar eventos como o RB Graffiti, que reúne diversos artistas do Brasil e do mundo para deixar nossa cidade mais bonita e colorida. Agora esse livro vem para ser mais um reconhecimento da gestão municipal a esse movimento cultural”, destaca o presidente em exercício da FGB, Erick Caniso.

Ao todo, são 124 páginas com belas fotografias de murais espalhados em 60 pontos da cidade, desde o Centro, até os bairros da periferia. Contém, ainda, materiais colhidos com entrevistas de 23 artistas. Além disso, a obra traz uma linha do tempo histórica destas artes em Rio Branco, de 1980 até os tempos atuais.

O livro-álbum Graffiti RB está disponível em versões impressas e em PDF online, que pode ser acessado por meio do site da Prefeitura de Rio Branco (pmrb.ac.gov.br).