Cruzeiro do Sul está entre as 26 cidades mais felizes do Brasil, aponta Revista Bula

Uma reportagem da Revista Bula aponta que Cruzeiro do Sul está entre as 26 cidades mais felizes do Brasil, sendo o único município acreano a integrar o ranking. Conhecida como Capital do Rio Juruá, Cruzeiro do Sul é o mais importante polo econômico do interior do Acre e o segundo município mais populoso do estado, com aproximadamente 87 mil habitantes.

Atualmente, as atividades econômicas de Cruzeiro do Sul giram em torno da agricultura e da exploração madeireira. Nos indicadores de qualidade de vida, Cruzeiro do Sul alcançou boas pontuações, principalmente nas áreas de educação e saúde.

“Foi com muita alegria que tomei conhecimento desse estudo feito pela Revista Bula. É muito satisfatório ver que o nosso trabalho está rendendo bons frutos, a ponto de ser destaque nacional. Isso nos confirma que estamos no caminho certo, ampliando a passos largos o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul”, afirmou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

A Bula avaliou quatro relatórios: o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, publicado pelo PNUD, que classifica as cidades brasileiras de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), baseado em estatísticas públicas oficiais; o Atlas da Vulnerabilidade Social e o Atlas da Violência, divulgados pelo IPEA.

Para escolher as cidades, a revista fez uma média entre as pontuações que cada uma obteve nesses quatro estudos, que analisam fatores como renda, longevidade, educação, emprego, saúde, saneamento básico e trabalho.