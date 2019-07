Bandidos armados invadem ônibus em rodoviária e assaltam passageiros no interior do AC

Mais um homicídio com requintes de execução foi registrado na capital. O jovem Mateus Sousa Araujo, de 27 anos, foi morto com um tiro na cabeça na madrugada desta quarta-feira (17) na rua Projetada 302, no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Mateus havia se separado da mulher e teria ido morar no bairro Taquari e a casa aonde o casal residia estava abandonada. O jovem que era usuário de droga, arrombou a porta da casa da ex-esposa no Belo Jardim e entrou para dormir.

Homens armados invadiram a residência e efetuaram 6 tiros. Um dos projeteis atingiu o jovem na cabeça. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Vizinhos informaram que ouviram vários tiros pela madrugada, pela manhã quando resolveram ver o aconteceu, encontraram Mateus morto dentro da casa e chamaram a proprietária da casa.

A ambulância do Samu foi acionada e ao chegar no local apenas atestou a morte do jovem.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 2°Batalhão até a chegada dos peritos em criminalística.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A ex-companheira de Mateus, informou a Polícia que não sabia o que ele estava fazendo na sua casa, já que estava morando no bairro Taquari. Disse ainda, que não sabe o motivo da morte de Mateus.