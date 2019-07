Fundhacre promove workshop para profissionais de nefrologia

Interação, compartilhamento de experiências e, principalmente, conhecimento foram os objetivos do workshop em Diálise Peritoneal organizado pelos funcionários da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), da área de nefrologia. A atividade ocorreu no sábado, 13, no auditório do Conselho Regional de Medicina (CRM), em Rio Branco. Reuniu familiares, cuidadores e pacientes com doenças renais crônicas.

“Objetivamos levar as técnicas, fazer um recordatório de como esses pacientes estão com a performance do tratamento deles. A maioria conhece a hemodiálise e por detrás da hemodiálise também existe uma outra modalidade que é essa que a gente está falando, a diálise peritoneal. O maior objetivo é dar um amplo conhecimento à comunidade sobre essa técnica”, disse Ricardo Sena, médico nefrologista da Fundhacre.

De acordo com Sena, não existe diferença quanto aos resultados entre a diálise peritoneal e a hemodiálise (procedimento realizado na clínica). Sendo, a primeira, administrada em casa e menos usual no meio, porém com maior conforto ao paciente e aos familiares.

“O paciente está ao lado dos seus familiares, faz o tratamento diariamente em casa, e vem às consultas mensalmente. Então existe uma flexibilidade de horário e até de melhor integração à sociedade”, destacou Sena.

Ele disse que um a cada dez brasileiros tem algum grau de comprometimento renal e trata-se de um problema de saúde pública. “Que a gente comece a olhar com outros olhos sobre os rins. Fazer exames periódicos de urina, fazer exames de creatinina para que possamos de forma precoce identificar possíveis situações. O problema é muito maior do que a gente pensa”, acrescentou o nefrologista.

Segundo o médico, hipertensos e diabéticos são pessoas mais propensas a terem problemas renais. As precauções a serem tomadas e, evitar problemas graves de rins, são simples. “Beber bastante água, não fumar, praticar atividades físicas regulares, dieta balanceada, isso é primordial. Ter o controle adequado daqueles que são hipertensos e diabéticos. Ter um controle adequado de suas doenças de bases”, finalizou.