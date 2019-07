Fundação Elias Mansour lança edital de incentivo à cultura

No intuito de incentivar e selecionar projetos nas áreas de artes, patrimônio cultural e humanidades, que contribuam para o desenvolvimento artístico-cultural dos vinte e dois municípios acreanos, a Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour – FEM e o Fundo Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – Funcultura lançam oficialmente na próxima sexta-feira, 19, o Edital do Fundo Estadual de Cultura – FEC 2019.

A iniciativa impacta diretamente na produção artística do estado, ampliando o acesso da população aos bens e serviços culturais e fortalecendo as expressões artísticas, e uma política de governo que na prática tenha resultados positivos no que se refere o fazer cultural.

Para o presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Manoel Pedro, o investimento é mais um passo na valorização da cultura do Estado.

“Estamos caminhando na busca de novos recursos que irão potencializar o seguimento cultural tanto na capital como no interior do Estado. Estamos trabalhando com muito afinco para que no ano que vem possamos melhorar ainda mais”, detalhou o diretor presidente da FEM.

Neste edital, existem duas novidades, a primeira delas a categoria estreante possibilitando que as pessoas que nunca tiveram projetos culturais aprovados em nível estadual a possibilidade de conseguirem recursos para suas atividades, a segunda novidade é a regionalização, ou seja, no mínimo 40% dos projetos selecionados deverão ser destinados aos 21 municípios, com exceção da capital.

Para a atriz e produtora cultural, Regina Marciel, o lançamento do edital simboliza muito no fazer artístico já que é um incentivo direto para a cultura acreana.

“Essa é uma ótima notícia para todos os artistas e produtores culturais do Acre. “Estávamos sem esse edital já tem um tempo por conta da falta de articulação das gestões anteriores o que de fato foi muito prejudicial para a cultura do Acre, mas agora com esse anúncio já conseguimos enxergar um novo momento tanto da capital quanto nos municípios que compõem o nosso Estado”, relatou a produtora cultural.

Sobre o edital

As inscrições serão realizadas de 19 de julho à 19 de agosto de 2019, nos horários das 08h às 12h e das 14h às 17h, nos seguintes endereços: