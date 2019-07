Acusado de esfaquear pm que estava foragido desde abril, é preso no interior do Acre

Com objetivo de inibir crimes e acidentes de trânsito em Rio Branco, militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPtran) realizaram, na noite desta segunda-feira, 15, a operação “Cavalo de Aço”. Com o foco na fiscalização a motocicletas, um veículo furtado no centro da capital foi recuperado durante a ação.

A blitz ocorreu na travessa da Conquista, bairro Manoel Julião, onde foram realizadas, aproximadamente, 100 abordagens. A motocicleta Honda Fan, de cor preta, placa NAE 6427, furtada durante o dia, na rua Rui Barbosa, foi recuperada. O condutor foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla). Os policiais prenderam ainda um homem, que estava embriagado e conduzia outra motocicleta.

Operação “Cavalo de Aço”

De acordo com o comandante do BPtran, tenente-coronel Roberto Marques, a operação tem como principal objetivo fiscalizar motocicletas, pois é um veículo comumente utilizados para cometer diversos crimes.

“A maioria dos crimes graves em nosso estado utiliza a motocicleta como meio para a prática e a fuga, principalmente roubos e homicídios. O propósito da operação “Cavalo de Aço” é realizar abordagens a motocicletas, principalmente nos casos em que os condutores estiverem em fundada suspeita”, afirmou.

Ainda segundo o comandante, também é realizada a fiscalização de itens de segurança, com a intenção de prevenir acidentes. “Também fiscalizamos os itens de segurança desses veículos (pneus, sistema de iluminação, sinalização e cinta jugular do capacete). Essa fiscalização é importante para minimizar os impactos de acidentes, pois a maioria das vítimas graves e os óbitos no trânsito envolve esta modalidade de veículo”, explica.