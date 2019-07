Saiba como acessar a plataforma de autoatendimento do Detran

Na semana passada, o secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), professor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, cumpriu diversas agendas em Sena Madureira onde, entre as atividades realizadas, visitou o Instituto Santa Juliana, que encontra-se fechado há muitos anos.

O prédio do Instituto é o mais antigo do Acre e sua inauguração data de 1923, quando Sena Madureira ainda era capital do Departamento do Purus. Pela proposta do governo do Estado, ele se transformará em um centro educacional e tecnológico, onde terá cinema, teatro, brinquedoteca e até internet para os estudantes.

O Instituto Santa Juliana, hoje, funciona em uma escola anexa ao prédio, que encontra-se nesse momento, deteriorado pelo tempo. “Vamos recuperar esse importante espaço de cultura, de educação e de conhecimento para os nossos alunos”, afirmou o secretário.

Anexo ao prédio encontra-se o Museu de Sena Madureira, que também será restaurado pelo governo do Acre, por meio da SEE. “Esse é um importante patrimônio histórico não apenas aqui de Sena Madureira, mas do Estado como um todo e vamos recuperar esse espaço”, acrescentou.

De acordo com o secretário, a meta é entregar a reforma e a revitalização do prédio até o final da gestão do governador Gladson Cameli. Trata-se, segundo ele, de uma ação importante na medida em que o prédio não é apenas o mais antigo, mas também um dos mais importantes do Estado.