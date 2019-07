MPAC pede abertura de inquérito para averiguar atropelamento de pessoa em situação de rua

Durante patrulhamento de rotina, uma equipe policial do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu em flagrante o autor de um furto a um veículo. A prisão ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 15 de julho, no bairro Taquari.

Segundo os militares, avistaram um cidadão que, ao tentar manobrar o veículo, acabou colidindo contra outros automóveis parados. A equipe tentou realizar a abordagem, mas o motorista saiu em alta velocidade, colocando em risco a vida de motoristas e pedestres.

Os militares iniciaram um acompanhamento, que terminou após o motorista colidir com um muro no bairro Taquari. Dessa forma, a equipe policial descobriu que se tratava de um furto e conduziu o autor a Delegacia de Flagrantes (Defla).