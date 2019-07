Grafiteiros de Rio Branco se reúnem em evento

Com o objetivo de trocar experiências foi lançada na sexta-feira, 12, no Memorial dos Autonomistas, a terceira edição do projeto RB Graffiti. O encontro permitiu a troca humana de criação artística e de conscientização social. Mais de cem artistas compareceram no evento.

A abertura contou com a presença do presidente da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM) Manoel Pedro (Correinha), e da Prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, que segue com uma vasta programação até o dia 21 de Julho, com o encerramento das atividades em Cruzeiro do Sul.

O coordenador do RB Graffiti José Alberto Júnior, relata a importância da parceria do Governo do Estado do Acre, através da FEM. “É isso que abrilhanta o movimento, com o apoio dos nossos governantes, assim tornando possível o alcance dos nossos objetivos”, comentou o coordenador.

Para o presidente da FEM Manoel Pedro, o papel da Fundação Elias Mansour é apoiar, promover e incentivar movimentos, não somente do grafite, mas também demais seguimentos da cultura. “Esse é um momento importante para aproximar, fomentar e dialogar com todo o movimento cultural do Estado e com certeza os artistas do grafite irão abrilhantar essa e outras questões ainda mais”, finalizou Correinha.

No domingo, 14 de julho, haverá uma festa oficial do RB Graffiti 2019, a RB Fest ocorrerá no espaço cultural Massemba, com vários shows de artistas locais e uma atração nacional de peso: MC Marechal.

O rapper carioca que influenciou o movimento de poesia de rua no Brasil, vem pela primeira vez a Rio Branco e traz um show de resistência e crítica social, encerrando a etapa Rio Branco do evento. De 16 a 21 de julho o festival segue para Cruzeiro do Sul. A programação completa pode ser acessada pelo perfil do Instagram: @rb_graffiti.