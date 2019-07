Em ação rápida, PM prende em flagrante autor de furto no 2º Distrito

A invasão a uma Fazenda localizada na BR 317, altura do km 59 trecho da estrada do Pacífico, após a sede do municipio de Epitaciolândia, região da fronteira com a Bolívia aconteceu na noite deste domingo (14).

De acordo com o que a polícia militar conseguiu apurar cerca de três criminosos armados invadiram a propriedade, e renderam o fazendeiro Raimundo Nonato Pessoa, de 55 anos e a mulher dele que não teve o nome revelado.

Em seguida o trio de criminosos revirou a casa em busca de dinheiro, de onde roubaram cerca de R$ 10 mil em espécie, duas caminhonetes e durante a fuga atiraram duas vezes em Raimundo Nonato, que não desistiu e morreu no local.

Policiais civis e militares fecharam as saídas e entradas para o lado boliviano na tentativa de evitar o envio dos veículos para a Bolívia, e tentativa de prender os bandidos.

Mais informações a qualquer momento.