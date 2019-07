Em ação conjunta, PM e PC apreendem quase 1 kg de drogas em Sena Madureira

Por Marcos Dione/Fotos: Assessoria PM

A senhora Marinilda Braz, de 39 anos, foi presa e um menor foi apreendido na tarde deste sábado (13) no bairro Santa Helena, nas proximidades do Parque Chico Mendes, em Rio Branco. Na ação, os agentes do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM), com ajuda do cão “Dante”, apreenderam aproximadamente 30 kg de droga.

A assessoria da PM informou que uma guarnição estava em patrulhamento na região. Ao abordarem o menor, os policiais encontraram com ele 1 tablete de maconha e 4 cartuchos calibre 12. Questionado, o adolescente teria relatado que a droga seria de propriedade de Marinilda e levado a equipe até a casa dela.

Na residência, foram encontrados inicialmente 1 kg e meio de maconha e pelo menos 12 trouxinhas de cocaína. A guarnição solicitou o apoio do CPCães, que com a ajuda do cachorro “Dante” encontrou outros 28 kg de maconha divididos em vários tabletes que estavam enterrados no quintal da casa.

A mulher foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde foi apresentada ao delegado plantonista. Além da droga, na casa também foi encontrada uma quantia em dinheiro. Todo o material foi apreendido.