Inspetor Getúlio toma posse como novo Superintendente Regional da PRF no Acre

Foi realizada na tarde de quinta-feira (11) na sede da Polícia Federal de Rio Branco, a solenidade de posse do novo Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre, Insp. Getúlio Mário Gomes de Azevedo. A ocasião contou com a presença do Diretor de Administração, Insp. Ciro Ferreira, que representou o Diretor Geral da PRF, o Insp. Adriano Furtado.

A solenidade foi comandada pelo Mestre de Cerimônias da PRF, Insp. Ricardo Torres, e foi prestigiada por diversos convidados, como servidores da PRF (ativos e aposentados), a Superintendente da PF no Acre, Sra. Diana Calazans Mann, o Procurador de Justiça, Sr. João Marques Pires, representando a Procuradora-Geral do Ministério Público do Acre (MPAC), Sra. Kátia Rejane Rodrigues, o Superintendente da PRF no estado do Amazonas, Sr. Benjamin Affonso Neto, o Superintendente Substituto do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) no estado do Acre, Sr. Sebastião Santos da Silva, o Vice-Governador, Major Rocha, representando o Governo do estado do Acre, o Secretário de Segurança Pública, Coronel Paulo Cezar Rocha dos Santos, o Comandante Geral da Policia Militar, Coronel Ezequiel Bino, o Diretor da Polícia Civil, Delegado José Henrique Maciel Ferreira, Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Carlos Batista, a Assembleia Legislativa do estado do Acre (ALEAC), na presença do Deputado Estadual Gehlen Diniz, o Prefeito Municipal de Sena Madureira, Sr. Mazinho Serafim, assessores e representantes da bancada federal do Acre, Câmara Municipal, imprensa, parentes e amigos do Insp. Getúlio, dentre outros parceiros da PRF.

Até abril de 2016, a PRF no Acre pertencia à 5a Delegacia da Superintendência de Rondônia (SRPRF-RO/AC). A partir do dia 6 de abril daquele ano, foi implementada a Superintendência da PRF no Acre (SRPRF/AC).

O Insp. Getúlio faz parte da história da Polícia Rodoviária Federal, ele desempenhou diversas funções operacionais e de gestão nos estados de Rondônia e Acre. As últimas funções exercidas antes de assumir o novo cargo foram a de Chefe da Seção de Operações e Superintendente Substituto da SRPRF-RO, entre os anos de 2016 e 2019. Com vasto currículo, o novo Superintendente trabalhará com o efetivo de policiais rodoviários federais buscando a integração com as forças de segurança que atuam no Acre e demais agências parceiras; com o objetivo de realizar o contínuo trabalho de melhor atender a sociedade acreana, para a entrega de serviços do interesse público. Com informações da Assessoria da PRF.