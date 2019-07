Ifac oferta mais de 120 vagas em cursos técnicos para comunidade

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está ofertando mais de 120 vagas em cursos técnicos para a comunidade de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Tarauacá e Xapuri. As matrículas tiveram início nesta sexta-feira (12.07). As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de chegada dos candidatos, que já deverão apresentar os documentos para se matricular no curso desejado.

De acordo com os editais, os cursos disponíveis para os municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco (Baixada do Sol) e Tarauacá são na modalidade subsequente, ou seja, destinados para pessoas que já concluíram o Ensino Médio. Já para a cidade de Xapuri, as vagas são para o curso técnico integrado na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), que é voltado para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e que ainda não concluíram o Ensino Médio.

Documentos para matrícula

Para os candidatos que desejam se matricular nas vagas para os cursos técnicos subsequentes, os documentos a serem apresentados são: foto 3×4, carteira de indenidade (RG), cadastro de pessoa física (CPF), certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, certificado de alistamento militar (maiores de 18 anos e do sexo masculino), comprovante de residência, histórico escolar do Ensino Médio e certificado de conclusão do Ensino Médio ou diploma de curso técnico de nível médio.

Acesse o edital para os cursos técnicos subsequentes: http://bit.ly/ifac_cursos_tecnicos

Acesse o edital para o curso técnico integrado EJA: http://bit.ly/ifac_tecnico_eja_xapuri

Já os candidatos que desejam se matricular no curso técnico integrado disponível no campus Xapuri, os documentos que deverão ser entregues são: foto 3×4, carteira de indenidade (RG), cadastro de pessoa física (CPF), certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, certificado de alistamento militar (maiores de 18 anos e do sexo masculino), comprovante de residência, histórico escolar do Ensino Fundamental e certificado de conclusão do Ensino Fundamental.

Conforme os editais, os candidatos deverão apresentar cópias e originais dos documentos no ato da matrícula. Além disso, toda documentação deverá estar perfeitamente legível e isenta de rasuras.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, os candidatos podem entrar em contato com a Comissão Permanente de Processos Seletivos de Estudantes do Ifac pelo e-mail [email protected] ou através do telefone (68) 2106-6853.