Barcelona paga multa rescisória ao Atlético de Madrid e anuncia a contratação de Griezmann

Do total dos € 120 milhões (cerca de R$ 505 milhões) pagos pela contratação de Griezmann, a Real Sociedad receberá € 24 milhões (R$ 101 milhões) como clube formador. O francês se tornou o sexto jogador mais caro da história do futebol ao acertar com os catalães.

Griezmann nasceu no dia 21 de março de 1991, na cidade francesa de Mâcon. No time da cidade deu seus primeiros passos no futebol, antes de chegar na base da Real Sociedad. Ficou no clube até 2014, quando foi negociado com o Atlético de Madrid. Pela equipe da capital espanhola, conquistou títulos importantes como a Liga Europa em 2018, a Supercopa da Uefa em 2018 e a Supercopa da Espanha em 2014. Seu momento mais importante no futebol foi na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, quando levantou a taça com a seleção da França.

Individualmente, Griezmann também teve momentos importantes na disputa pelos principais prêmios. Foi terceiro colocado na Bola de Ouro em 2016 e 2018, e também terceiro colocado no prêmio de melhor do mundo da Fifa em 2016. No mesmo ano, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol.